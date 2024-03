“Spinaceto ha un cuore: largo Cannella, dove c’è un anfiteatro all’aperto che per i cittadini rappresenta un punto di riferimento. Il patto di rigenerazione urbana che abbiamo creato insieme a McDonald’s consiste nel prendersi cura reciprocamente, insieme, di quell’anfiteatro”. Lo ha dichiarato Teresa Maria Di Salvo, Presidente del Municipio IX, in occasione dell’inaugurazione del nuovo McDonald’s a Spinaceto e della presentazione del patto di collaborazione per la città.