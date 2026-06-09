Di Sciascio (Ass. Regione Puglia): "I dati sono cruciali per decisioni consapevoli, fondamentale il contributo di InfoCamere "

"Dobbiamo imparare sempre di più a utilizzare i dati per assumere decisioni consapevoli e, in questo senso, il contributo di InfoCamere è fondamentale". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, a margine delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della società delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione digitale. "InfoCamere dispone di un patrimonio informativo di grande valore che continuerà a essere una risorsa importante per la crescita e il bene della nostra comunità", ha aggiunto.