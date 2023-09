Digitale, Aruba spinge su competenze lancia corso per ingegneri del Cloud

Aruba spinge sulle competenze digitali e lancia con Aruba Academy un corso per ingegneri del Cloud. Il corso parte il 6 novembre ed è un percorso di formazione per diventare Advanced Cloud Engineer in partnership con Experis Academy - il Training Provider di Experis specializzato nella formazione tecnica sul segmento IT & Technology, Desotech – istituto di formazione all'avanguardia specializzato in applicazioni cloud-native - ed Extraordy – l'azienda che eroga, gestisce e vende la formazione ufficiale Red Hat.

Aruba rende noto che sono 8 i posti disponibili per apprendere i compiti fondamentali, obiettivi e responsabilità, della funzione dell’Advanced Cloud Engineer, ossia il responsabile di progettazione, sviluppo, configurazione ed integrazione dei servizi cloud che collabora con programmatori, sistemisti e ulteriori figure IT per lo sviluppo e il controllo delle applicazioni cloud. Il percorso formativo permetterà l’acquisizione di competenze tecniche ed esperienza diretta in ambito cloud e prevede l’assunzione immediata in Aruba con contratto a tempo indeterminato per tutti i partecipanti con l’inserimento all’interno del team di Data Center dell’azienda.

Il corso è aperto alla partecipazione di laureati in area STEM con forte propensione al ruolo, esperienza di almeno 2 anni come sistemisti Linux ed ottima conoscenza della lingua inglese, che desiderino acquisire skill tecnologiche sempre più specifiche ma anche competenze gestionali per affrontare un percorso di carriera in questo ambito. La durata della formazione sarà di 304 ore totali, con lezioni dal lunedì al venerdì in modalità aula virtuale. Il primo incontro si terrà presso il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG), dove i partecipanti conosceranno i responsabili dell’Aruba Academy, comprenderanno la mission e i valori dell’azienda, scopriranno il ruolo chiave del Cloud Engineer e avranno l’opportunità di visitare il prestigioso data center campus di Aruba.

Tra le tematiche principali che verranno affrontate all’interno del percorso formativo, ci sarà spazio per un’introduzione generale al cloud computing, un focus mirato sulla container orchestration (Kubernetes), che include tutti quei processi atti ad automatizzare la gestione e la pianificazione operativa dei container utilizzati per eseguire i microservizi in diversi ambienti e modalità di sviluppo, ed un ulteriore focus su OpenStack, la piattaforma open source che utilizza pool di risorse virtuali per creare e gestire cloud privati e pubblici. Al termine del percorso per tutti i partecipanti sarà rilasciata una certificazione CKA (Certified Kubernetes Administrator), che garantisce le capacità, conoscenze e competenze del candidato per operare come professionista di Kubernetes.

"È più importante che mai offrire una formazione specialistica alle nuove generazioni: il tema delle competenze, d’altronde, si fa sempre più centrale perché mentre aumenta la complessità degli obiettivi legati alla cloud transformation, cresce parallelamente il bisogno di disporre di risorse in grado di governarla" ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy. "Per questo continuiamo a puntare sui professionisti del futuro e diamo loro massima fiducia assumendoli dal primo giorno del percorso formativo, attraverso un programma didattico avanzato di alto livello che li motiverà facendoli sentire subito parte della nostra squadra e porterà anche al conseguimento di un’importante certificazione" ha aggiunto infine Piroddi.