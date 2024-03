Digitale, crescono in Italia le professioniste digital

Se il digital gender gap è una realtà a livello internazionale in Italia si cominciano però a notare alcuni segnali positivi. Secondo i dati di ProntoPro nell’ultimo anno sono infatti cresciute del 20% le donne che, sulla piattaforma, si occupano di digitale. Stando agli analisti del marketplace per i servizi professionali quasi 7 donne su 10 offrono servizi legati al Design e sviluppo web. Quando si parla di donne nel digitale, i mestieri che hanno registrato una maggiore adesione sulla piattaforma da parte delle professioniste sono stati quelli nel campo del Design e sviluppo web (69%) e del Marketing Digitale e Social Media (24%), seguiti dai Servizi e consulenza IT (5,5%) e, infine, da quelli legati allo Sviluppo di software e applicazioni (1,5%).

In particolare, andando ad analizzare la classifica dei diversi servizi offerti nell’ultimo anno dalle donne in ambito digitale, e mettendola a paragone con quella maschile, si nota che più della metà delle professioniste mette a disposizione le proprie competenze per la creazione di loghi (46%) e per la creazione e realizzazione di siti web (19%), due specializzazioni in cui la creatività è centrale e che si trovano ai primi posti anche nella Top 10 maschile, occupando però una percentuale inferiore di uomini, rispettivamente il 28% e il 23% dei liberi professionisti.

Nel ranking femminile si trovano al terzo posto e subito fuori dal podio rispettivamente i ruoli di Social Media Manager (9,5%), Web writer (8%) e Consulente marketing (6%), mestieri clou del mondo della comunicazione che fanno capolino solo nella seconda metà della classifica dei professionisti maschili. Seguono, nel ranking femminile, i servizi di Web agency (4%) e Web Designer (4%), al sesto e settimo posto; chiudono la Top 10 Webmaster (1%), Programmatrice informatica (0,4%) e Sviluppo app (0,4%). Da notare come proprio Webmaster e Sviluppo app siano assenti nella classifica maschile, dove, al contrario, compaiono in maniera esclusiva Sistemista e Sviluppatore software.

Tra il 2023 e il 2024 ci sono servizi che hanno ampliato il proprio bacino di professioniste rispetto all'anno precedente e altri invece che lo hanno ridotto. Se si confrontano le due classifiche, si nota che il podio rimane stabile, con al primo posto il servizio di creazione loghi e al secondo quello di siti web, mentre cambia l’ordine delle altre voci della lista. Rispetto al 2022-2023, sono aumentate le professioniste che si propongono come Social Media Manager e Consulenti marketing (in precedenza rispettivamente al sesto e settimo posto), mentre è calata la percentuale di Web writer, Web agency e Web designer, con queste ultime due che escono dalla Top 5. Stabili, nella seconda metà della classifica, i mestieri legati alla conoscenza e alle dinamiche del backend di siti e applicazioni: Webmaster, Programmatrice informatica e Sviluppo app.