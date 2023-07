Digitale, intesa fra Municipia e 3pitalia per trasformazione dei Comuni

Municipia, società del Gruppo Engineering che affianca i Comuni nella trasformazione digitale, e 3PItalia, azienda del gruppo Tessellis, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU), stabilendo una collaborazione "volta a creare sinergie e integrare le offerte e le competenze delle rispettive organizzazioni". Le due società spiegano che la collaborazione tra Municipia e 3PItalia si focalizzerà su trovare e realizzare occasioni di sviluppo strategico dei territori e sulla trasformazione digitale dei Comuni, con particolare attenzione agli Enti medio-piccoli.

Nel raggiungimento di questi obiettivi, entrambe le organizzazioni assicurano che favoriscono "nel loro modello di penetrazione del mercato l'utilizzo del Partenariato Pubblico-Privato quale strumento in grado di contribuire a mettere a terra in modo efficiente anche le risorse del Pnrr, così da creare progetti che potranno dar vita a servizi innovativi e sostenibili, realmente capaci di portare vantaggi concreti alle comunità". Le due Società sottolineano inoltre che hanno definito "un modello virtuoso di collaborazione che prevede un'esclusiva bilaterale e che si declina in diversi ambito quali lo sviluppo di modelli di "Investimento Territoriale Integrato - ITI", uno strumento per l'implementazione di strategie territoriali integrate, che consente ai Comuni non solo di pianificare le risorse, ma anche di stabilire partenariati con il settore privato industriale, commerciale e finanziario. Municipia ha già acquisito competenza ed esperienza nell'ITI negli ultimi 24 mesi, diventando Concessionario dei Comuni dell'area della Valmalenco (SO) e dei Comuni dell'area omogenea Sud Ovest Milano.

Un altro ambito è lo Sviluppo di Concessioni pluriennali per la gestione associata di processi di trasformazione digitale per gli enti comunali e i territori da loro amministrati in ottica smart city, con l'obiettivo di sostenere la realizzazione di un ampio portafoglio di servizi innovativi immediatamente disponibili per i Comuni aderenti, tra cui i servizi finanziati dal Pnrr. Ad oggi sono già operativi tre Centri di aggregazione regolati da concessioni pluriennali con le Province di Lecco, Brescia e con il Comune di Lecce, con bacino di oltre 400 comuni serviti. La firma del Memorandum di Understanding, chiariscono infine le due società, rappresenta un importante passo avanti per Municipia e 3PItalia nel perseguire obiettivi comuni, offrendo soluzioni innovative per il benessere delle comunità locali e promuovendo lo sviluppo sostenibile dei territori.