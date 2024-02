Digitale, rinnovata la partnership fra SuUmp e la Fondazione Lene Thun

Rinnovata la partnership fra la fintech SuUmp e la Fondazione Lene Thun in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile che si celebra oggi. La partnership rafforza proprio a febbraio la possibilità di realizzare una donazione libera a sostegno di Fondazione nei negozi THUN "Amici di Fondazione", grazie anche alle soluzioni digitali di SumUp. I due player spiegano che nei punti vendita Thun “Amici di Fondazione” italiani una rete di Pos mobili permetterà, infatti, a chiunque di dare il proprio contributo a favore dei laboratori di ceramico-terapia organizzati dalla Fondazione all’interno delle strutture ospedaliere italiane.

I lettori di carte mobili, spiega una nota, consentono ai commercianti di accettare donazioni libere tramite pagamenti digitali anche per le cifre più esigue; anche piccole donazioni da parte dei clienti Thun serviranno, quindi, a contribuire al sostegno del servizio di ceramico-terapia e verranno inviate direttamente alla Fondazione, che si occupa di organizzare i laboratori negli ospedali. In questo modo, inoltre, sarà possibile sostenere il progetto in trasparenza, a partire dalla tracciabilità delle operazioni: il donatore riceve una ricevuta dedicata ed in più può seguire sul sito della Fondazione Lene Thun l’andamento della raccolta fondi per ogni singolo laboratorio.

Inoltre, alcuni dipendenti di SumUp degli uffici di Milano e Berlino, inoltre, hanno deciso di partecipare personalmente come volontari ai laboratori creativi organizzati da Fondazione Lene Thun a febbraio e a marzo presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Ospedale Charité di Berlino. "Fondazione Lene Thun era alla ricerca di un partner in grado di semplificare il processo di raccolta delle donazioni: le soluzioni digitali di SumUp hanno consentito di integrare le donazioni cashless negli store fisici coniugando l'esigenza di agire su tutti i canali con quella di trasparenza, fondamentale durante una campagna charity" spiega Vittorio Moretti, Direttore Commerciale di SumUp.

"Per SumUp - aggiunge il manager di SumUp - è fondamentale supportare con i prodotti del suo ecosistema le aziende impegnate in iniziative di solidarietà, soprattutto a favore di una causa di primaria importanza come la lotta al cancro infantile, che nel mondo colpisce ogni anno circa 400.000 tra bambini e adolescenti. Questa campagna conferma una collaborazione importante: SumUp rinnova il supporto concreto alle iniziative di Fondazione Lene Thun, contribuendo ad aiutare i pazienti, le loro famiglie e gli ospedali".

Paola Adamo, direttrice della Fondazione, osserva: "Siamo onorati che un brand così rilevante nel segmento fintech come SumUp abbia incluso nel proprio piano di sostenibilità il supporto alle attività di Fondazione Lene Thun negli Ospedali". "Sinergie come questa, che ci vedono collaborare con aziende che sposano il valore più profondo di vicinanza ai membri più piccoli e fragili delle nostre comunità attivandosi con piani di volontariato per i propri dipendenti sono davvero significative e speriamo possano aiutarci ad ispirare sempre più persone e realtà aziendali a compiere azioni etiche dal forte impatto sociale" conclude Adamo.