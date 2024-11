In occasione della 41esima assemblea dell’Associazione nazionale dei comuni italiani - Anci, Amazon ha raccontato il suo impegno a favore della transizione digitale delle piccole e medie imprese italiane, che passa anche per il supporto alla formazione. Oggi la digitalizzazione rappresenta infatti un fattore competitivo imprescindibile per le imprese che vogliano poter guardare al mercato estero, oltre a quello nazionale.