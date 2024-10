Digitalmeet 2024, De Poli: “Rapporto etica - AI è parte integrante vita quotidiana”

“Credo che il rapporto tra etica e intelligenza artificiale faccia parte sempre di più della vita quotidiana di tutti noi. I nostri dati, inseriti all'interno dei nostri device, diventano fondamentali perché lì dentro c'è tutto”. Con queste dichiarazioni, Antonio De Poli, senatore promotore del Convegno, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 27 ottobre 2024. Il titolo del convegno organizzato in Senato è ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’.