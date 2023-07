Diritti umani in chiaroscuro nelle aziende italiane quotate

I Principi Guida su imprese e diritti umani adottati dall’ONU il 16 giugno 2011 rappresentano il primo standard globale sviluppato per assicurare la condotta d’impresa responsabile in relazione ai diritti umani e all’ambiente.

Il dispositivo delineato dall’ONU include 31 raccomandazioni per Stati e imprese con lo scopo di indicare i passi che devono essere compiuti dai primi per assicurare il rispetto dei diritti umani nell’ambito delle operazioni economiche del settore privato, e per quanto riguarda le imprese, per evitare che esse con le loro attività causino o siano coinvolte nella commissione di violazioni dei diritti umani.

Ad esplorare il grado di diffusione di pratiche relative ai diritti umani nelle grandi imprese italiane (28 società non finanziarie del FTSE MIB) è l’Osservatorio Italiano Imprese e Diritti Umani, promosso da Avanzi.

Dall’analisi emerge che il 75% delle imprese ha una politica dedicata ai diritti umani, disponibile pubblicamente, ma solo il 36% l’ha redatta in modo coerente con i contenuti dei principi guida Onu. Inoltre, il 70% delle imprese ha condotto una qualche forma di due diligence sui diritti umani, ma solo il 48% ha sottoposto ad assessment anche le proprie attività, oltre alla catena di fornitura, e solo l’11% illustra chiaramente il coinvolgimento degli stakeholder nell’impostazione e nella realizzazione della due diligence.

L’Osservatorio mostra un approccio poco trasparente ai Principi Guida dell’Onu: mancano soprattutto processi e una rendicontazione più chiara e imparziale. Solo il 48% delle aziende italiane analizzate segmenta il parco fornitori in base al rischio ESG e appena il 30% ricorre ad audit e ispezioni per verificare l’effettivo rispetto dei diritti umani.

Ci sono quindi ampi spazi di miglioramento, che vadano oltre il forte committment dei vertici aziendali, per tutelare e promuovere i diritti umani lungo tutta la catena del valore, prevenendo e mitigando gli eventuali impatti negativi derivanti dalle proprie attività economiche.