Disabili e lavoro, la prima società di recruiting per categorie protette

Il tema dell'inclusione nel mondo del lavoro con particolare riferimento al rapporto tra disabili e lavoro è uno dei pilastri del cambiamento che sta attraversando trasversalmente il mondo delle imprese. Un cambiamento che prende il via dall'interno delle aziende stesse, attraverso una generale presa di consapevolezza della diversità di ogni persona. Consapevolezza che si dovrebbe tradurre in equità di trattamento e pari opportunità di espressione e crescita all'interno dell'azienda. La diversità, dunque, deve diventare sempre più un valore, anche attraverso l'adozione di opportuni percorsi in grado di favorire l'inclusione. A cominciare dal recruiting e la gestione del personale. E ciò appare particolarmente vero quando si tratta di lavoratori con disabilità.

Infatti, osservando i dati Istat si scopre che nel 2019 della popolazione italiana compresa tra 15 e 24 anni risultava occupato solo il 32,2% di soggetti che soffrono di disabilità grave contro il 59,8% di coloro che non hanno disabilità. Non per nulla nel nostro Paese si registra uno dei tassi di occupazione tra i lavoratori disabili più bassi d'Europa con un numero complessivo che si aggira attorno al milione. E ciò nonostante la Legge obblighi le aziende all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette sulla base di quote che dipendono dalla dimensione aziendale. Il motivo principale di questi numeri è da trovare nell'assenza di canali efficienti di ricerca lavoro e contatto con le aziende. Dunque, appare necessario un cambio di rotta.

Proprio allo scopo di facilitare l'incontro tra le aziende e i lavoratori appartenenti alle categorie protette, è nata Inclusyon, la prima realtà di recruiting ad hoc per le categorie protette. La società si compone di un team di esperti qualificati in risorse umane, psicologi e consulenti specializzati in Diritto del Lavoro, la cui opera congiunta facilita la ricerca e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. In particolare l'attività di Inclusyon prevede la messa a punto di progetti di ricerca e selezione flessibili, mirati e rapidi che promettono di far incontrare mondo del lavoro e mondo della disabilità, due dimensioni ad oggi ancora troppo spesso scollegate tra loro. In sintesi, da un lato la società fornisce alla persona aiuto nella ricerca della posizione lavorativa più adeguata alla sua professionalità, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirati e personalizzati, dall'altro fornisce risposta rapida alle esigenze di recruitment delle aziende, anche sotto l'aspetto legale, per qualunque settore e profilo professionale appartenente alle categorie protette.