Il Sud Italia continua a essere al centro delle discussioni online, con un sentiment generale prevalentemente negativo che evidenzia un mix di frustrazione e senso di comunità. E' quanto emerge dal nuovo report di Human, la piattaforma di social listening di proprietà di Vis Factor, leader nel posizionamento strategico, presentato in occasione della seconda edizione di Sorrento d’Autore, rassegna curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre nella città gioiello della Penisola Sorrentina.

L'analisi

L'analisi è stata condotta su oltre 9.400 post e commenti intercettati tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2024 su piattaforme come X (ex Twitter), Instagram e Facebook, che hanno generato ben 897.000 interazioni (like, condivisioni e commenti) e 665.000 parole digitate. Il 58,87% delle conversazioni ha un tono negativo, con temi come povertà, infrastrutture carenti e disoccupazione che dominano i post. Un sentiment negativo (58,87%) che riflette la frustrazione verso una percepita mancanza di investimenti adeguati e di politiche efficaci per ridurre il divario con il Nord.

Tuttavia, il 41,13% riflette sentimenti positivi, incentrati sull'attaccamento alle tradizioni e sul senso di appartenenza alle comunità locali. La discussione sui fondi del Pnrr, così come sul ruolo strategico del Sud come "locomotiva economica" potenziale, sottolinea quanto sia cruciale per gli utenti un intervento strutturale che possa finalmente garantire un rilancio reale e sostenibile della regione

Le emozioni prevalenti includono la frustrazione (25%), legata alle difficoltà economiche, seguita da solidarietà (23%), che mette in risalto il forte legame tra le persone del Sud, e preoccupazione (20%) per il futuro del Mezzogiorno. Tra i temi più discussi figurano anche il divario tra Nord e Sud, la gestione dei fondi del Pnrr e la possibilità di vedere il Sud diventare una "locomotiva economica" del Paese.