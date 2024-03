Domani da cda Tim ok a lista consiglio, Figari in corsa per presidenza

Tim prepara la svolta con i lavori in corso per il futuro cda e la nuova organizzazione senza rete che sarà indicata tra domani e dopodomani, giovedì, giorno del Capital market day. Domani sarà la volta del consiglio di amministrazione che oltre ad approvare il bilancio 2023, con ricavi e ebitda in crescita già esaminato lo scorso 14 febbraio, sceglierà i nomi per la lista che presenterà in vista del rinnovo del board, in programma il 23 aprile in occasione dell'assemblea dei soci. Il Cda a febbraio ha approvato la "long list" di candidati presentata dal presidente e domani a essere esaminata sarà la cosiddetta"“short list". Per ora l'unica certezza è che l’attuale amministratore delegato, Pietro Labriola, sarà ricandidato per un nuovo mandato e quindi il suo nome sarà in lista mentre il presidente di Tim Salvatore Rossi ha già reso noto che non è disponibile a rimanere.

Indiscrezioni danno per sicuro nella lista che il board licenzierà domani il nome di Alberta Figari che dovrebbe essere candidata per la presidenza. L'avvocata d'affari, partner dello studio Legance e già consigliere di Generali, sarebbe in tal caso il primo nome in lista come candidata alla successione di Rossi. Il cda proporrà di portare da 15 a 9 membri la composizione del nuovo consiglio ma la lista del consiglio dovrebbe comunque proporre più candidati nel caso l'assemblea dei soci non approvasse la riduzione e confermasse l’attuale numero di consiglieri.

Domani il board approverà anche il nuovo piano strategico di Tim, 2024-2026, piano che evidentemente non comprenderà più la divisione NetCo visto che il closing della vendita della rete alla cordata che oltre a Kkr comprende il Mef e F2i è atteso per l'estate. Il piano sarà quindi incentrato su ServCo, di fatto la nuova Tim dei servizi (con le due divisioni Tim Consumer e Tim Enterprise) e Tim Brasil; Tim Consumer proporrà servizi per famiglie e piccole imprese e Tim Enterprise servizi e cloud alle grandi imprese e alla Pa. Il piano sarà presentato nel corso del Capital market day di giovedi e ai giornalisti sempre giovedì in una conferenza stampa dell'amministratore delegato Pietro Labriola.