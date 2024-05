Durigon: "Regole del mercato imporranno il cambiamento. Abbiamo il 62% di occupazione contro il71% della media europea"

Durigon: “Quelli come oggi sono momenti di coesione tra le parti sociali e la politica per capire quali sono gli interessi da mettere in campo e orientare poi le azioni che facciamo quotidianamente. Nel settore della logistica mancano 22.000 patentati per il trasporto, siamo costretti a cercare persone che in qualche modo possono essere collegate” così Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, intervenuto al panel Energie, logistica e sicurezza per una crescita economica, occupazionale e sociale oltre il PNRR, durante l'evento promosso da Alis, dedicato alla “logistica europea al centro degli scenari geopolitici mondiali”.