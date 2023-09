E-commerce e imprese: un volano per l’economia del Paese secondo lo studio TEHA - Amazon

E’ stato presentato oggi, in occasione della prima delle tre giornate della 49esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti (TEHA) a Cernobbio, lo studio “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzato da TEHA in collaborazione con Amazon. I dati emersi dall'indagine mostrano come l'e-commerce sia per le imprese italiane, in particolare per le pmi, una fondamentale leva di crescita e analizzano l'impatto che il commercio digitale ha sull'economia del Paese.