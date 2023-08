E' morto Roberto Colaninno, ex presidente di Telecom e Piaggio, aveva 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 e la carriera all’Olivetti, il nome dell’imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a Telecom nel 1999 e al rilancio di Piaggio.

Come "un imprenditore visionario e illuminato" lo ricorda Matteo Renzi che si stringe al figlio dell'imprenditore Matteo Colaninno: "Tuo papà è stato un grandissimo imprenditore ma prima di tutto una figura straordinariamente importante per te e per la tua famiglia. Ti siamo vicini e sappiamo che stai affrontando il dolore di questo momento con la forza della fede e con la tenacia di cui ci hai sempre dato prova in questi anni. Forza Mat!", scrive Renzi nella chat dei dirigenti Iv.

Pier Ferdinando Casini su Facebook ricorda Colaninno come "un grande industriale e un grande uomo: un italiano che si era fatto da solo, apprezzato nel mondo per la sua intelligenza e la sua serietà. Un abbraccio ai figli e alla moglie, che tanto lo hanno amato e che tanto da lui sono stati amati".

"È stato una figura di spicco del panorama finanziario e industriale di questo Paese. Un abile manager e un imprenditore che ha saputo costruirsi, grazie alla messa a segno di importanti operazioni che resteranno alla storia, anche una riconosciuta fama internazionale”, affermano Emma e Antonio Marcegaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente della holding omonima.

“Abbiamo appreso con grandissima tristezza la notizia della sua scomparsa, a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno, e siamo vicini con sincero affetto alla sua famiglia, mantovana come la nostra, cui ci legano sentimenti di profonda amicizia e di percorsi contigui. Ricordo - sottolinea Emma Marcegaglia - il suo impegno in Confindustria e gli anni, entrambi giovani imprenditori, condivisi insieme al figlio e mio caro amico, Matteo. A lui e a tutta la sua famiglia va il nostro abbraccio più grande”.