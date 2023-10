Ecco il Cmax, la criptovaluta che monetizza i crediti congelati

Un evento 'ambizioso' per un progetto che punta altrettanto in alto. E' quello che pochi giorni fa nel cuore della Capitale, nel suggestivo spazio della Lanterna' ha riunito un gruppo di ospiti selezionatissimi del mondo dell'imprenditoria e dello spettacolo - da Claudia Gerini a Giacomo Ferrara, da Elena Santarelli a Max Sardella - in una serata presentata da Rudy Zerby, scandita da momenti musicali, set artistici e spettacolari balli in aerodance, per la presentazione del progetto Coliseum Cmax.

Un progetto che si sviluppa sulla base del concetto di criptovaluta ma lo abbina a un elemento 'reale', e quanto mai attuale, quello dei crediti di imposta, sfruttando la tecnologia blockchain. Infatti alle spalle del token Rsc collegato al sistema Cmax non c'è 'aria fritta', ma un'infrastruttura finanziaria 'reale', con 150 milioni di euro om crediti d'imposta italiani custoditi da una società di cartolarizzazione, come richiesto dalle leggi.

Come spiega Massimiliano Colangelo, General Counsel di Cripstina, la società specializzata nell'acquisto di crediti fiscali e di imposta, alla base del progetto, "l’utility Token C-Max è molto di più di un prodotto speculativo ma anche un investimento molto meno rischioso. Pur mantenendo la natura digitale e la facilità di utilizzo di una criptovaluta, Cmax viene ancorata a elementi dell’economia reale come i crediti d’imposta". L'obiettivo dichiarato è quello di "produrre ossigeno in grado di rivitalizzare le imprese sino ad oggi impossibilitate a monetizzare i crediti congelati in attesa del sistema bancario, convertendoli immediatamente in capitale liquido".

Il manager anticipa per i prossimi giorni l'avvio di un tour internazionale per parlare con istituzioni e operatori "per spiegare nel dettaglio un progetto orgogliosamente Made in Italy" ma di possibile applicazione a livello globale.