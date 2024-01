Ecco il programma fedeltà che fa risparmiare sulle spese di tutti i giorni

In collaborazione con TgPoste.it

ScontiPoste è il programma fedeltà di PostePay che premia con sconti in cashback chi utilizza carte di pagamento Postepay e BancoPosta per i propri acquisti.

Lanciata nel 2010 con l’obiettivo di limitare il ricorso al denaro contante e stimolare l’uso di strumenti di pagamento digitali, l’iniziativa ha restituito oltre 120 milioni di euro in questi primi 13 anni sotto forma di cashback. Partecipano all’iniziativa, senza necessità di specifica adesione, le carte di pagamento Postepay o BancoPosta. Il programma è gratuito e non richiede per il cliente alcuna iscrizione o registrazione.

Il cashback accumulato viene generalmente accreditato entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione della transazione sullo strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto o su quello indicato dal cliente nella sezione ScontiPoste delle App Postepay o BancoPosta.

I numeri di ScontiPoste sono in costante aumento. I dati relativi all’ ottobre 2023 indicano una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Aumentano del 24% i clienti partecipanti all’iniziativa e del 32% il cashback erogato. Salgono anche le transazioni presso i merchant affiliati (+31%) e i punti vendita convenzionati, sia fisici sia online (+29%).

Il trend è cresciuto anche nel periodo natalizio, durante il quale sono aumentate le occasioni d’acquisto divenute opportunità di risparmio grazie a ScontiPoste.

I partner affiliati al programma oggi sono oltre 11 mila e coprono le più importanti categorie merceologiche: grandi brand in ambito viaggi, food, intrattenimento, abbigliamento e carburante ma anche tanti negozi di prossimità, come bar, ristoranti, studi medici e professionali e piccole attività commerciali.