Una ricerca condotta da SDA Bocconi School of Management evidenzia l’impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia: 1.2 miliardi di valore condiviso con famiglie, imprese locali e Stato e 27 mila posti di lavoro generati (diretti e indiretti), in 60mila beneficiano dei redditi generati da Coca-Cola.