Economia dell'evento in espansione: Ask4 Location in prima linea per le aziende

in collaborazione con Ask4Location

Il virtuale sta esplodendo nel mondo moderno, rendendo tutto digitale e informatico, un’evoluzione che inevitabilmente influenza tantissimi settori tra cui anche quello degli eventi.

Può sembrare una contraddizione, ma in un certo senso non lo è. Tutto adesso è digitale e forse proprio per questo, almeno in alcune occasioni, è più importante che mai ristabilire un contatto umano, soprattutto per le aziende.

Gli eventi sono veicolo di messaggi e possono dare vita a un’ottima strategia di marketing: in queste occasioni, le imprese hanno modo di mostrare il proprio volto, interagire con il pubblico ma anche con altre aziende, creando così legami, fiducia e collaborazioni.

È evidente, quindi, che un evento è qualcosa di più di quello che può sembrare e necessita di una preparazione con i fiocchi. Il punto di partenza? La scelta della location.

Questa, infatti, è ciò che fa da contorno e definisce ogni aspetto, stabilendo la riuscita o meno dell’evento stesso. La Design Week, per quanto eccezionale, non sarebbe la stessa cosa se non fosse inserita all’interno del Salone del Mobile di Milano, città da sempre dinamica e ricca di eventi.

La scelta del posto perfetto quindi è fondamentale, ma talvolta può risultare anche estremamente complesso. È proprio in questo scenario che Ask4 Location è nata come realtà chiave per offrire pieno supporto alle aziende in merito all’affitto di location per convention, meeting, conferenze e congressi.

Non solo eventi, ma anche nella realizzazione di shooting e videoproduzioni, un temporary shop o una campagna vendita, il team di Ask4 Location ha colto la necessità delle aziende di avere un supporto professionale nella loro realizzazione.

Ciò che rende questa realtà unica nel suo genere è sicuramente la sua esperienza, data soprattutto dal suo passato nelle videoproduzioni. Questo le ha permesso di sviluppare una notevole empatia e renderla capace di capire al volo le esigenze dei clienti.

Dalla fase pre-produzione fino alla realizzazione del progetto, Ask4 Location si propone quindi di accompagnare i propri clienti lungo tutto il percorso, per un servizio completo e personalizzato.

Un approccio che l’ha portata a essere parte della realizzazione di importanti eventi, come ad esempio la sua collaborazione nella realizzazione di concerti estivi a supporto di grandi Radio, come Radio 105, Virgin Radio e il gruppo Radio Mediaset.

Ask4 Location si posiziona quindi come realtà di primo piano nel mondo degli eventi, con un grande passato alle spalle e un prezioso futuro che spera di attraversare, consapevole di quali sono stati i cambiamenti del settore in questi anni e preparata a quelli che verranno.

Come sta cambiando il settore dell’evento

Esistono già alcune realtà che mettono in risalto l’evoluzione del settore eventi, come ad esempio il grande favore che registra ogni anno il Salone di Milano. Ci stiamo inoltre avvicinando al Natale: una festività che presenta la necessità di organizzare importanti eventi.

Ma non solo: proprio le festività sono il momento ideale per la realizzazione di shooting e videoproduzioni a tema, per ottenere qualcosa di originale e che possa attirare l’attenzione.

Esigenze e necessità che richiedono una cura molto particolare, ma che devono anche restare al passo con i tempi, rendersi moderne e seguire il cambiamento evolutivo del mercato.

Perciò la domanda è, a questo punto, come sta cambiando questo settore? Uno degli aspetti di maggior rilievo, ad esempio, è proprio quello legato alla tecnologia. Se prendiamo una grande città come Milano, inoltre, le richieste sono legate anche alla dinamicità, la velocità e la puntualità.

In altre parole, quindi, la digitalizzazione sta avendo una grandissima risonanza. Questo però non ha intaccato il bisogno di mostrarsi al mondo tramite eventi specifici, ma pare averlo anzi favorito, sollecitato dal bisogno di avere almeno un punto di contatto umano dove tutto è virtuale.

Un passaggio che non è immediato e tanto meno può risultare semplice. Ask4 Location ha colto il bisogno di molte aziende di avere un supporto e per questo ha dato avvio al suo lavoro.

L’obiettivo principale del team è quello di facilitare il lavoro di tutti coloro che sono coinvolti in eventi e shooting, garantendo sicurezza, affidabilità e creatività. Tutti elementi che finora non erano presenti in Italia e fa, perciò, di questi servizi qualcosa di assolutamente esclusivo e innovativo.

Serenità per clienti e dipendenti: questi i valori chiave di Ask4 Location

In un ambiente come quello attuale, con le richieste che il mondo degli eventi sta avanzando, Ask4 Location si presenta come una realtà di riferimento e unica nel suo genere.

Con un team di esperti creativi e dinamici, offre tutto ciò che un’azienda possa aver bisogno in merito ai progetti legati ad eventi aziendali, ma anche shooting e videoproduzioni.

Tra le proposte sono di alto rilievo quelle legate al supporto lungo tutto il percorso di realizzazione, location perfette per qualsiasi progetto, anche legato alla realizzazione di spot o film, e moltissimi altri servizi aggiuntivi.

A caratterizzarla e renderla distintiva non è solo il suo prendere parte a un settore che ha ancora bisogno di crescere ed evolversi, ma sono soprattutto i valori a cui è legata: un aspetto che la rende un’azienda altamente competitiva.

L’impegno nel rassicurare il cliente è il loro fiore all'occhiello, oltre alla capacità di essere di grande supporto non solo per le aziende, ma anche per i propri dipendenti. Nel team sono presenti infatti moltissime menti estrose che possono fare la differenza in un progetto, creando qualcosa di nuovo e unico.

Inoltre, una delle più grandi soddisfazioni di Ask4 Location risiede proprio nel vedere i propri giovani collaboratori crescere in un contesto privo di gerarchie, dove tutti hanno il proprio valore.

L’ambiente di lavoro è molto sereno, è ciò di cui l’azienda va molto fiera, in grado di portare i propri collaboratori a realizzare sogni, comprare casa e costruirsi un futuro. In questo contesto, la produttività ne giova moltissimo.

Dal punto di vista lavorativo, infatti, Ask4 Location ha avuto possibilità di collaborare con grandi gruppi italiani e internazionali, seguendo produzioni dentro grandi mostre come Palazzo Reale, o a supporto di grandi Radio in occasione di concerti estivi.

È una realtà la cui forza risiede nel network e che riconosce il valore delle tecnologie per avvalorare il proprio lavoro, sia a supporto dei propri collaboratori con lo smart working, ma anche per le aziende che lavorano con loro.

Ciò che li distingue è la loro empatia nel comprendere le esigenze dei clienti, per poter rispondere al meglio a tutte le richieste, realizzare desideri e tentare anche di essere fonte d’ispirazione.

Ciò che se ne ottiene è quindi un servizio mai visto prima in Italia, che permette di realizzare tutti i progetti legati a questo mondo con semplicità, affiancati da un team in grado di trasmettere sicurezza e affidabilità.

Sicuramente, come tutti, hanno commesso errori, ma proprio questo rappresenta la loro forza: Ask4 Location si è resa capace di rialzarsi, ripartire e imparare dal vissuto per rendere il proprio lavoro sempre migliore.

Qual è il futuro del mondo degli eventi

Il mondo è in costante cambiamento e negli ultimi anni sembra che ciò stia avvenendo in modo fin troppo rapido. Questo però non spaventa alcune realtà.

Ask4 Location vede nel cambiamento un mezzo per il miglioramento e per riuscire a realizzare, sempre più, i desideri dei propri clienti. Nell’ultimo periodo, infatti, il team si è adattato sempre più ai servizi digitali, come presentazioni e meeting online, così da restare al passo con le attuali esigenze.

Nell'ambito delle video produzioni, l'agenzia si è allineata prontamente alle nuove normative, garantendo la massima attenzione alla sanificazione degli ambienti e al monitoraggio della salute di tutti i partecipanti ai progetti.

Infine, guardando al futuro, Ask4 Location ha ambizioni chiare: diventare una realtà di primo piano nel panorama italiano e, osservandola da vicino, sembra che abbia tutte le carte in regola per farlo.