Economia, Marattin (Iv): "Un nuovo patto sociale? Serve un patto multiforme"

All'Italia serve un 'nuovo patto sociale'? "C’è bisogno di un 'patto multiforme'" che agisca su tre dimensioni: "La prima, produttività contro salari; la seconda fiscale; la terza, inerente al sistema formativo". Così all'Adnkronos Luigi Marattin, economista e parlamentare di Iv, commentando l'analisi di Mauro Magatti, pubblicata oggi dal Corriere della Sera, che fa riferimento al "bisogno di 'fare squadra' creando un nuovo 'patto sociale' che riconosca i diritti ma anche la contribuzione di tutti (impresa e lavoro)".

"Una prima dimensione e’ 'produttività contro salari' - spiega l'economista prestato alla politica - Un patto a tre (Stato, imprese, sindacati): le imprese pagano salari più alti, i sindacati accettano una diversa organizzazione del lavoro che aumenti radicalmente la produttività, lo Stato detassa gli aumenti contrattuali fatti secondo questo accordo". La seconda dimensione? "E' quella fiscale con un patto tra Stato e contribuenti. Lo Stato - risponde - rifà daccapo il sistema fiscale (rendendolo più semplice e più leggero), in cambio la riscossione si dota degli strumenti da paese civile, per essere in grado di andare a prendere davvero i soldi degli evasori".

Infine per tornare ad avere delle chance è indispensabile il "terzo patto", "più specifico, ma per me cruciale: sul sistema formativo, tra Stato e sindacati della scuola", conclude. (di Roberta Lanzara)