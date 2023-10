Economia, Martinello (Altroconsumo): “Ora consumatori svolgono ruolo attivo nel mercato”

“Abbiamo lottato 50 anni per avere più diritti dei consumatori e li abbiamo ottenuti, ma non basta: oggi parliamo di ruolo attivo dei consumatori nel mercato, quindi non solo diritti, ma anche ruolo nei rapporti con le aziende”. Lo ha detto Paolo Martinello, presidente Fondazione Altroconsumo, a margine della quinta edizione dell’Euroconsumers Forum, interamente dedicata a "Empower People, Improve the Market", occasione in cui la Fondazione Altroconsumo ha celebrato il raggiungimento dei suoi 50 anni e ha illustrato nuove idee per rilanciare il proprio impegno a sostegno dei consumatori.