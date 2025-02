Economia, ministro Foti: “Stabilità governo miglior indicatore economico, ora fiducia investitori”

“Dal punto di vista geopolitico, è evidente che in questa fase, in cui si assiste in diversi Paesi d’Europa ad una stasi politica - la Germania voterà a breve mentre la Francia ha una situazione di impasse da dopo le elezioni europee - la stabilità del governo italiano può essere sicuramente uno dei migliori indicatori economici, perché questo dà fiducia agli investitori internazionali che, tradizionalmente, spesso e volentieri sono mancati al nostro Paese”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, intervistato dall’AdnKronos.