“Lo spazio e il mare sono i due comparti su cui costruire il futuro industriale del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in chiusura del Forum 2023 “Space&Blue” che si è tenuto a Roma venerdì 24 novembre. Un convegno che ha fornito preziosi spunti di riflessione sulle interconnessioni made in Italy tra economia dello spazio e del mare.