Economia, Palermo (Acea): “IA utile per ottimizzare gestione ciclo idrico integrato”

“L'IA può essere molto utile per ottimizzare la gestione del ciclo idrico integrato: noi stiamo iniziando ad utilizzarla e i risultati sono sorprendenti”. Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, a margine dell’evento, intitolato “Agricoltura, cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: dall’emergenza alla programmazione”, primo panel del Forum annuale della Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, su “Economia e società. Scenari e prospettive”, tenutosi a Roma.