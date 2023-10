Economia, Venosta (Banca Popolare Sondrio): "Evento odierno racconta valori, storia e futuro di Arca Fondi"

“Quarant’anni sono un traguardo importante. Questo evento è stato estremamente interessante ed utile a fornire una rappresentazione sintetica, con contributi di assoluta autorevolezza, dei valori, della storia e delle prospettive future di Arca Fondi”. Queste le parole di Francesco Venosta, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, a margine della conferenza stampa “Uno sguardo al futuro: ambiente, demografia, innovazione, mercati e moneta”, con la quale si sono celebrati i quarant’anni di attività di Arca Fondi, una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano.

Numerosi nel corso dell’evento gli interventi di esperti e professori che hanno analizzato le prospettive future dell’industria del risparmio gestito e approfondito i nuovi trend che plasmeranno il sistema economico e, in particolare, il settore finanziario.

“Banca Popolare di Sondrio è da sempre tra i maggiori azionisti di Arca Fondi -aggiunge Venosta-. Il mio predecessore fu tra i maggiori promotori di questa iniziativa, alla quale attribuiamo grande valore non solo per i risultati che si sono finora conseguiti e si conseguiranno ma anche e soprattutto per lo spirito di collaborazione. Una collaborazione da noi sostenuta in tutte le realtà di cui facciamo parte e che indirettamente contribuisce al perseguimento degli obiettivi della banca” conclude il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio.