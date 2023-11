Ecosistemi forestali, dall’Europa piano di gestione applicabile anche in Italia

Gli alberi sono fondamentali per l’ecosistema terrestre e per la sopravvivenza dell’essere umano. Negli ultimi anni, è stata man mano riconosciuta l’importanza del patrimonio boschivo e dunque la necessità di valorizzarlo e salvaguardarlo. Migliorare la gestione forestale, contrastare la crisi climatica e contemporaneamente creare nuove opportunità economiche non a caso sono gli obiettivi del progetto europeo LIFE CO2PES&PEF. In occasione di Ecomondo, il salone di rilevanza internazionale dedicato alla transizione ecologica e all’economia circolare in corso a Rimini, sono stati presentati i risultati del progetto, che rappresenta un esempio virtuoso di gestione forestale applicabile a tutto il patrimonio boschivo italiano, con specifiche azioni a livello regionale.

“Gli ecosistemi forestali offrono servizi vitali come regolazione idrica, biodiversità, cattura di carbonio e produzione di legno – ha sottolineato il professor Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant’Anna, capofila di progetto – Pertanto, è essenziale migliorare la loro resilienza contro il cambiamento climatico. Inoltre, è essenziale attribuire un valore monetario ai servizi ecosistemici, ad esempio il carbonio assorbito attraverso azioni di gestione sostenibile delle foreste, attirando investimenti da parte di imprese e soggetti privati che possano incrementare la conservazione degli ecosistemi forestali”.