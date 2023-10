Educazione Finanziaria, i prossimi eventi di Poste Italiane

Prosegue senza soste il programma previsto da Poste Italiane per l'iniziativa del Mese dell'Educazione Finanziaria. Durante la Settimana dedicata all’Educazione Previdenziale, nelle giornate del 10 e del 12, in doppia sessione (ore 10:00 e ore 16:30), si sono infatti svolti 4 webinar dedicati al tema de "La previdenza", un'occasione utile per evidenziare l'importanza di pianificare il prima possibile il proprio percorso previdenziale per vivere serenamente gli anni della pensione.

Questa settimana, invece, è in programma la Giornata dell'Educazione Assicurativa che cade proprio oggi 19 ottobre, giorno in cui il Team di Poste Italiane ha previsto due webinar dedicati al tema de “La protezione”, anche in versione LIS con interprete e sottotitoli.

Per il 26 ottobre è in programma un Convegno Web di Educazione Finanziaria dedicato alla popolazione Over 65, considerato uno dei gruppi sociali più vulnerabili dal punto di vista delle conoscenze economiche, finanziarie e assicurative e, infine, per il 31 ottobre, due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” (durante la giornata mondiale del risparmio 2023) con interprete LIS e sottotitoli.

Per tutte le altre informazioni riguardanti i webinar in programma nel corso del mese, è possibile consultare direttamente le card del calendario del Comitato inserendo la parola "Poste" nel campo "Ricerca per parola chiave" e sulla pagina “Prossimi Eventi” del sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane registrandosi con pochi click.