Educazione Finanziaria, in Poste Italiane un evento per la gestione dell’economia personale e familiare

In collaborazione con TgPoste.it

Si è tenuto a Roma, presso l’ufficio centrale di Piazza San Silvestro, il convegno di Educazione Finanziaria dedicato all’importante tema “La Gestione dell’economia personale e familiare”, organizzato da Poste Italiane. Si tratta di una delle tappe di un ciclo di eventi, sia in presenza sia online in webinar, che l’azienda guidata da Matteo Del Fante organizza per indirizzare la propria clientela verso una gestione consapevole delle proprie finanze e per fornire pratici consigli su come affrontare, dal punto di vista economico e finanziario, le sfide e le difficoltà che ognuno può incontrare nell’arco della propria vita. In Italia, attualmente, il risparmio accumulato dai cittadini ammonta a circa 5.300 miliardi di euro, dei quali 1.751 miliardi sono ancora detenuti sotto forma di liquidità. Ecco quindi che, secondo gli esperti del Team di Educazione Finanziaria di Poste Italiane, diventa sempre più importante avere una maggiore consapevolezza sulle necessità della propria vita economica, pianificare al meglio le entrate e le possibili uscite e, infine, ottenere una più elevata capacità di interazione con i professionisti del settore. Durante l’evento sono stati affrontati tanti diversi temi: dalla pianificazione del budget, alle possibilità di indebitamento, dalla protezione alla previdenza complementare, il mondo del risparmio e degli investimenti e, infine, il passaggio generazionale.