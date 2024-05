Educazione postale, le innovazioni tecnologiche nel settore logistica

Poste Italiane tramite il progetto di Educazione Postale della Corporate University mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web come podcast, giochi, infografiche e videopillole che approfondiscono il dietro le quinte della consegna di pacchi e corrispondenza. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X.

Quello della logistica è un settore in continua evoluzione, guidato dai processi di digitalizzazione dove l’implementazione di tecnologie sempre più innovative sviluppano nuovi modelli organizzativi e ottimizzano i processi per una maggiore sostenibilità. Attraverso l’elaborazione dei dati è possibile analizzare, ad esempio, gli impatti derivanti dall’utilizzo dei mezzi, valutando quale sia il più idoneo per un determinato tragitto o le possibili opzioni di switch intermodale.