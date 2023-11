Pietro Meda, presidente di Eicma, presenta all’Adnkronos la nuova edizione della più importante esposizione dedicata alle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 7 al 12 novembre. Oltre 1.700 brand provenienti da 40 Paesi del mondo, in otto padiglioni. Un evento importante non solo per Milano, ma per tutto il nostro Paese