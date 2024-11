Mariano Roman, presidente di Ancma e vicepresidente di Fantic Motor, è intervenuto durante Eicma 2024, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori che festeggia 110 anni. È stata l’occasione per fare un quadro della situazione che sta vivendo il mercato dei motori coi dati in positivo sia in Italia sia in Europa.