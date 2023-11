In occasione della giornata dedicata ai media dell'80esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che quest’anno accoglie 2026 brand, 700 espositori diretti, è intervenuta Barbara Bailini, responsabile categoria auto e moto accessori e ricambi di eBay, spiegando che: “La categoria delle due ruote è molto importante per noi ed è in costante crescita. Per tale ragione abbiamo fortemente voluto la nostra presenza qui con uno stand dedicato”.