Energia, al Premio Film Impresa la docu-serie di Eni ‘The Yellow Sofa’

Raccontare la transizione energetica, e in generale la scienza, in modo semplice, con linguaggio rigoroso ma accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di ‘The Yellow Sofa’, la docu-serie Eni prodotta da Adnkronos, in collaborazione con Traipler. In occasione del Premio Film Impresa - l'evento annuale di Unindustria dedicato alla premiazione dei corti, dei cortissimi e dei migliori documentari dell'impresa italiana che si svela raccontando la sua storia e l'origine della produzione industriale, in programma a Roma dal 9 all’11 aprile - sono state presentate le prime due edizioni, la prima costituita da 6 episodi per presentare idee e soluzioni innovative nel mondo della sostenibilità e la seconda di 5 episodi, con la partecipazione del fisico Massimo Temporelli, dedicata all’energia da fusione che, una volta portata a livello industriale, potrà garantire una fornitura estesa di energia con un processo sicuro e virtualmente inesauribile.

L’impegno alla decarbonizzazione entro il 2050 e la capacità di valorizzare le competenze hanno portato Eni a sviluppare un programma strategico sull’energia da fusione, basato sulla partecipazione a iniziative nazionali e internazionali. È necessario, però, spiegare e raccontare queste informazioni in modo divulgativo e renderle accessibili a tutti. Questo è l’obiettivo di The Yellow Sofa.