Energia, Arrigoni (Gse): "Sostenere i green gas, importanti per transizione"

“La diversificazione dei vettori energetici è assolutamente importante. Non ci può essere una transizione energetica efficace senza l'applicazione del principio della neutralità tecnologica”. Lo afferma il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, in occasione della Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl. Nella transizione ecologica, aggiunge Arrigoni, “il gas naturale avrà ruolo importante e con il gas naturale ovviamente sono importanti anche i green gas che devono essere sostenuti. Tra questi vi è il Gpl che supporta 7 milioni di cittadini italiani nel ruolo di combustibile per il riscaldamento delle case, la cottura dei cibi, la produzione di acqua calda sanitaria ma è importante anche come carburante sostenibile”.

Arrigoni infatti ricorda che “quasi 3 milioni delle 40 milioni delle autovetture nel nostro parco circolante, che è molto vecchio, è alimentato con il Gpl e questo già da tempo sta consentendo l'abbattimento delle emissioni e soprattutto l'abbattimento del particolato”. Il settore, sottolinea Arrigoni, “è un'eccellenza italiana che ha dai piani di sviluppo e di investimento al 2030 molto importanti e queste richieste hanno trovato asilo, spazio nell'aggiornamento del piano nazionale integrato energia-clima che si pone degli obiettivi importanti al 2030”. “Per metterli a terra il Gse può dare una mano per l'attuazione e delle misure normative che sono già in vigore e sicuramente quelle che emergeranno proprio per l'attuazione del nuovo piano nazionale integrato energia-clima” conclude Arrigoni.