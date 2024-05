Energia, Barbaro: "Ribadita alleanza con Africa per transizione sostenibile, accessibile e inclusiva"

"L’Africa è tra le priorità strategiche e partner globale di una evoluzione energetica sostenibile. Lo abbiamo sottolineato a Venaria nel corso della nostra presidenza e lo abbiamo ribadito oggi di fronte ai partner africani. L’Italia ha aperto i lavori a dimostrazione del grande rispetto internazionale che il nostro Paese e le sue politiche godono". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro nel corso della 9^ Conferenza globale dell’agenzia internazionale dell’Energia (Iea) sull’efficienza energetica - che si è tenuta per la prima volta, nel continente africano - in corso di svolgimento a Nairobi.

“Questo Governo ha lanciato il ‘Piano Mattei’ per promuovere una transizione energetica giusta, sostenibile e inclusiva nei Paesi africani favorendo contemporaneamente le opportunità di crescita economica e sociale”. Barbaro ha ricordato che l’Italia, anche in forza del ruolo di presidente di turno del G7, “riconosce l’Africa come partner della transizione energetica sostenibile, sicura e accessibile nel Mondo, promuovendo l’accesso universale alle energie pulite”. Il sottosegretario al Mase ha ricordato i punti cardine del Piano Mattei.

Particolare apprezzamento sulle iniziative del Governo italiano è giunto dal Viceministro dell’Energia keniota, Alex Wachira. “Valutiamo in maniera positiva e molto interessante il Piano Mattei anche nel settore dell’energia sostenibile”, ha dichiarato Wachira durante la conferenza. Nel proseguo della giornata e domani sono previsti altri incontri bilaterali.