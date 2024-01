Energia, Conferenze Fire 2024: le date per aggiornarsi e fare networking

Gli appuntamenti in presenza e on line

Molte sono le sfide energetiche che si prospettano in questo nuovo anno. Fire proseguirà quindi con le azioni e le attività, come conferenze e webinar, volte a supportare ed indirizzare i consumatori, a partire da quelli medio grandi, dalle Pmi e dagli enti, nell’energy management e la filiera dell’offerta nello sviluppo del mercato. Anche per il 2024 la Federazione ha definito il suo calendario eventi, grazie al quale intende offrire aggiornamenti su tendenze, normativa, mercato, novità e casi di successo per facilitare il networking, il trasferimento di know-how, l’instaurarsi di partnership e il rafforzamento di collaborazioni.

Di seguito gli appuntamenti cui si aggiungeranno di volta in volta gli incontri organizzati durante le fiere di settore e quelli svolti in collaborazione con terzi: 'ISO 50001 - I sistemi di gestione dell’energia: un trampolino per il futuro' (webinar, 16 aprile 2024); 'Gli esperti in Gestione dell’Energia tra presente e futuro, tra obblighi ed opportunità̀' - X Conferenza Nazionale Secem (14-15 maggio 2024, Rimini Hotel Continental); Conferenza Certificati Bianchi 'Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano' (19 giugno 2024, Roma - Best Western Hotel Universo); 'I contratti Epc per la riqualificazione energetica di edifici e processi industriali' (webinar, 24 ottobre 2024).

Data e luogo da definire per la Conferenza Enermanagement (XVI edizione). La conferenza Fire, dedicata all’energy management, sarà focalizzata sull’aggiornamento professionale e sul networking.