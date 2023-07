Energia: da oggi disponibile indice Gas dei prezzi del Gme

In uno scenario energetico in costante evoluzione, a fronte del mercato del gas gestito dal Gme, che negli ultimi anni ha registrato un incremento costante sia in termini di volumi scambiati che di operatori iscritti, il Gestore dei Mercati Energetici, che organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali, rende disponibile da oggi un nuovo indice di prezzo del gas, l’Igi o Ig Index Gme (Italian Gas Index), che ha l’obiettivo di fornire un utile strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas con consegna al Punto di Scambio Virtuale - Psv.

L’indice Igi si propone quindi come un riferimento, definito in modo trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

L’indice è calcolato dal Gme, per ciascun giorno gas, a partire dai prezzi registrati sul mercato a pronti gestito dal Gme e sarà pubblicato su base giornaliera, alle 17:45, al seguente link https://www.mercatoelettrico.org/It/Esiti/IGI/IGIndexRiepilogo.aspx.