“La liberalizzazione è stata un vantaggio per le aziende ed è una grande opportunità anche per i consumatori domestici’. Lo ha detto Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, a valle dell'incontro organizzato a Milano, giovedì 23 novembre, “Il Futuro dell’Energia” un’iniziativa che ha voluto posizionare Pulsee Luce e Gas come punto di riferimento per i consumatori che si trovano ad affrontare la fine del mercato tutelato.