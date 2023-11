Energia, economista Marangoni: "Consumatore deve capire come intervenire su spesa energetica"

“Siamo a punto di svolta con la fine del mercato tutelato, il consumatore deve imparare a capire come intervenire sulla propria spesa energetica”. Lo ha detto Alessandro Marangoni CEO dei Althesys ed Economista, in conclusione dell'incontro organizzato a Milano, giovedì 23 novembre da Pulsee Luce e gas, “Il Futuro dell’Energia”. Con questa iniziativa, che prende spunto da un’indagine NielsenIQ, Pulsee Luce e Gas si propone come punto di riferimento per i consumatori che si trovano ad affrontare la fine del mercato tutelato.