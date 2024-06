Energia: fine mercato tutelato, 1 italiano su 5 ignora regime proprie utenze

Il 1 luglio segna il termine ultimo per il mercato tutelato per come lo conoscono attualmente i consumatori e finisce il periodo ponte in cui era ancora possibile rimandare il passaggio al mercato libero. Dopo il mercato tutelato del gas, terminato lo scorso 31 dicembre, anche l’energia elettrica passa dunque al nuovo regime, trovando però molti italiani ancora impreparati ai cambiamenti che questo termine porta con sé: il 45,2% dei consumatori non è infatti a conoscenza del passaggio al mercato libero e circa un quinto (17,6%) non sa attualmente in quale regime di mercato siano le proprie utenze domestiche. È quanto emerge da un’indagine condotta da Selectra, il servizio gratuito che confronta i principali fornitori di luce, gas e internet.

Il 34,1% dei consumatori intervistati ha ammesso inoltre di non essere a conoscenza delle conseguenze del non scegliere un fornitore nel mercato libero entro il termine fissato, ovvero - nel caso degli utenti non vulnerabili - il passaggio automatico e senza interruzione della fornitura nel servizio a tutele graduali in cui le condizioni contrattuali ed economiche sono inquadrate da Arera. "Senza dubbio, questa scadenza ha causato confusione tra i consumatori che si sono scoperti ancora indecisi circa l’offerta da sottoscrivere che più si adatta alle proprie necessità”, spiega Antoine Arel, co-founder di Selectra.net. “La survey ha purtroppo evidenziato che, malgrado tutti questi anni passati a discutere della fine del mercato yutelato, gli Italiani sono impreparati".

Secondo l'indagine, il 24% dei consumatori considera questo cambiamento come uno svantaggio mentre più di un terzo (37,5%) ritiene che il passaggio al mercato libero possa essere vantaggioso. In particolare, il 31,7% lo ritiene vantaggioso per chi è abile a navigare tra le diverse offerte dei gestori.

Utenza vulnerabile: 9 su 10 non sanno di cosa si tratta

Dalla survey di Selectra emerge inoltre molta confusione per quanto riguarda la categoria degli utenti 'vulnerabili': l’87,6% degli intervistati, infatti, non sa distinguere tra consumatori vulnerabili e non. I 4,5 milioni di clienti vulnerabili sono quegli utenti domestici in condizioni economicamente svantaggiate o di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica oppure con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92 o, ancora, intestatari di utenza in struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi o di utenza in un’isola minore non interconnessa o, in ultimo, di età uguale o superiore ai 75 anni. Solamente per questi utenti domestici, il servizio di maggior tutela continuerà anche successivamente al 1 luglio.

La differenza sostanziale tra i due regimi di mercato sta innanzitutto nel prezzo: nel servizio di maggior tutela veniva stabilito dall'Autorità e cambiava ogni tre mesi senza possibilità di bloccare la tariffazione della materia energia, mentre nel mercato libero il fornitore può stabilire autonomamente il suo prezzo con offerte che possono prevedere un costo fisso al kWh per uno o due anni. A differenza del tutelato, nel mercato libero l’utente può attivare con lo stesso gestore le utenze di luce e gas, gestendole da un’unica app e rivolgendosi a un’unica assistenza clienti.

Inoltre, per quanto riguarda il mercato libero, c’è la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di fornitori e tariffe, mentre per il mercato tutelato la tariffa era indicata da Arera, uguale per tutti i clienti e senza possibilità di scegliere il fornitore.