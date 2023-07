Energia, firmato a Roma l’accordo tra ENEA e Assogasliquidi-Federchimica per accelerare la decarbonizzazione

E’ stato sottoscritto a Roma, presso la sede di Confindustria, l’accordo tra Assogasliquidi-Federchimica ed ENEA che permetterà all’industria del GPL e GNL di incrementare sensibilmente la produzione di bioGPL, bioGNL e altri prodotti rinnovabili come il DME e il biogas ottenuti da processi bio o di carbon recycling. Un protocollo che fa registrare, quindi, grandi passi in avanti nella ricerca dei gas liquefatti per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione indicati a livello europeo e nazionale nel medio e lungo periodo. Un documento d’intesa che è finalizzato a condividere competenze ed esperienze al fine di sviluppare, caratterizzare e validare nuove tecnologie e prodotti in grado di contribuire in modo sostanziale alla riduzione dell’impronta carbonica dei settori del termico e dei trasporti.