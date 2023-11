“Come quarto operatore italiano abbiamo la responsabilità di fornire ai consumatori gli strumenti per affrontare la fine del mercato tutelato”. Così Alicia Lubrani, CMO di Axpo e Italia e responsabile del brand Pulsee Luce e Gas, a margine dell'incontro “Il Futuro dell’Energia” l’iniziativa presentata a Milano, giovedì 23 novembre, grazie alla quale Pulsee Luce e Gas si posiziona come punto di riferimento per i consumatori che si trovano ad affrontare la fine del mercato tutelato.