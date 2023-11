Energia: mercato libero o tutelato? Un italiano su quattro non conosce la differenza

Il primo gennaio 2024 il mercato tutelato dell’energia cederà il passo alla completa liberalizzazione dell’energia domestica, ma un italiano su quattro non conosce la differenza tra mercato libero e tutelato. Per informare i consumatori e orientarli a una scelta consapevole, Pulsee Luce e Gas, brand digitale di Axpo Italia, ha organizzato un momento di formazione e aggiornamento per analizzare il contesto attuale e il livello di consapevolezza degli italiani. Sottopancia: Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia