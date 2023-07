Energia: Ministro Fratin, “Presenti condizioni per abbandonare gradualmente il carbone”

“Vorrei ricordare che il nostro stoccaggio ha raggiunto un ottimo livello: ben oltre l’80%. Quindi, ci sono tutte le condizioni per abbandonare gradualmente il carbone”. Queste le parole del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’incontro promosso da CIDA, rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati, dove si è discusso dello scenario europeo e italiano in un contesto mondiale estremamente complesso e delicato come quello attuale.