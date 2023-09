Energia, presentata a Cernobbio la ricerca ciclo idrico e idroelettrico di TEHA e A2a

: In occasione della 49esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti a Cernobbio, in corso dall’1 al 3 settembre 2023, è stata presentata la ricerca “Acqua: azioni e investimenti per l’energia, le persone e i territori”, realizzata da The European House - Ambrosetti in collaborazione con A2a. Focalizzata sulla gestione delle risorse idriche e la risposta ai fenomeni idrici estremi, la ricerca riflette sugli investimenti e le azioni da mettere in campo per una maggiore resilienza strutturale.

