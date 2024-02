Energia, Selectra seleziona i migliori fornitori luce e gas

Selezionati da Selectra i migliori fornitori di luce e gas del mercato libero grazie ad un nuovo strumento di valutazione, pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori. "Con la fine del Mercato Tutelato per gas e luce, gli italiani sono infatti alla ricerca delle offerte migliori a cui passare" e per questo, "grazie a una metodologia valutativa di Selectra Rating basata su 6 fattori che assegna un punteggio da 1 a 10, è possibile individuare la fornitura più adatta alle proprie esigenze" annuncia Selectra.

"La scala di valutazione - spiega la società - non tiene conto solamente dei prezzi ma anche, grazie a un algoritmo dedicato, di altri fattori principali: l’ammontare della quota fissa, la presenza e le proporzioni di bonus e sconti, il numero dei canali messi a disposizione dall’assistenza clienti, le recensioni di chi è già cliente, i servizi aggiuntivi inclusi". Flavia Masci, Responsabile Energia di Selectra Italia, sottolinea che "con Selectra Rating la scelta dell’offerta è disegnata su misura per ogni tipologia di consumatore".

La manager evidenzia che è stata "approntata una nuova metodologia valutativa per classificare le offerte dei principali fornitori del Mercato Libero: non consideriamo solamente il prezzo finale ma analizziamo anche i servizi aggiuntivi offerti dal gestore, come sconti, abbonamenti Pay TV o assicurazioni per la casa, e molti altri parametri che fanno la differenza quando si cerca l’offerta ideale. Selectra Rating è solo l’ultimo degli strumenti che mettiamo a disposizione attraverso il portale mercato-libero.it sviluppato per aiutare i consumatori in questo periodo di transizione".

Ai diversi fattori che determinano la posizione dell’offerta in Selectra Rating, viene assegnato un punteggio secondo uno schema ben preciso: il prezzo dell’energia, calcolato attraverso l’Indice Selectra, ha un peso di 30 punti, mentre sono 25 quelli per la quota fissa e 18 il punteggio per bonus e sconti. Anche l'attenzione verso il cliente ha un peso sostanziale nella graduatoria, logicamente influenzata dalle recensioni lasciate sulle varie piattaforme online.

Di conseguenza, spiega infine la società, vengono conteggiati 17 punti per l’efficienza e il numero dei canali di contatto del customer service, 5 per le recensioni dei clienti e altrettanti 5 per i servizi aggiuntivi inclusi nell’offerta. I punteggi sono aggiornati quotidianamente in base alle variazioni delle offerte.