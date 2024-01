'Energie per Roma 2024', successo per evento premiazione romani virtuosi

Grande successo per l'evento di premiazione del prestigioso concorso 'Energie per Roma', in programma il 18 gennaio scorso. Nella cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, il Centro europeo di studi culturali ha celebrato i migliori talenti della città che si sono contraddistinti per impegno e dedizione nel corso del 2023, durante una serata a loro dedicata. Un riconoscimento per più di 80 cittadini romani che si sono contraddistinti nei campi artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato.

Presenti in sala, oltre al presidente della giuria il professor Fabio Pompei, il consigliere del XII Municipio Alessandro Alongi e la presidente dell’associazione A.p.a.s. e ambasciatrice del Telefono Rosa Diana Stefani, quali componenti della Giuria. A fare gli onori di casa, Mariano Angelucci, consigliere dell’Assemblea Capitolina. Angelucci, nei saluti introduttivi, ha sottolineato l'importanza di riconoscere e premiare chi contribuisce quotidianamente e in modo significativo alla crescita e al benessere della città.

La Capitale italiana è rinomata per la sua energia creativa, una città che vibra con l'impegno di individui, imprese e associazioni dedicate a promuovere la cultura, migliorare il benessere sociale, sostenere l'imprenditorialità e dedicare il proprio tempo al volontariato. Il Premio ha ricevuto importanti patrocini, tra cui quello dell'università eCampus e della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali presente al Cnel e al Cese di Bruxelles, che hanno contribuito a conferire ancora più prestigio all'iniziativa.

La giuria, composta da esperti nelle diverse categorie, ha avuto il compito di valutare quasi 1500 candidature e selezionare i vincitori. A guidare la giuria è stato il professor Fabio Pompei, giornalista e divulgatore scientifico di fama. Il comitato dei membri della giuria, tra cui Angelucci, Diana Stefani e Alessandro Alongi, ha garantito una valutazione equa e competente.

Il Premio 'Energie per Roma' non è solo un riconoscimento, ma un'iniziativa volta a ispirare tutti i cittadini romani. Incoraggia a perseguire i propri sogni, a impegnarsi per il bene comune e a contribuire alla crescita e al benessere della città. L'evento è un vero e proprio percorso virtuoso, un catalizzatore di energie positive che continueranno a riversarsi sulla città di Roma. In vista della prossima edizione, sono già aperte le iscrizioni per il premio Energie 2025. Sarà possibile infatti candidarsi o candidare: persone, associazioni ed aziende sul sito www.leenergie.it

Ecco i premiati. Sezione imprenditori: Marco Montuori, Fausto Soldini, Danilo Battaglia, Pietro Di Noto, Federico Dos Santos Alves, Giandonato Salvia, Gianluca Belli, Stefano Tarchi, Emanuel Leandri, Luca Laurenti, Alessandro Vannini Scatoli, Sandro Pompei, Gruppo Veloccia , Rosa Volino, Prisca Petillo, Marco Piccioni.

Sezione cultura: Francesca Radicetta, Rosario Petix, Angela Di Vincenzo, Marco Iermanò, Irene Rinaldi, Luigi Ferracci, Viviana Riti, Luigi Ferrante, Francesco Montefinese, Giulia Culicchia, Carla De Angelis, Flavia De Michetti, Max Prestia, Lisa Di Giovanni, Laura Spitali, Svetla Rantcheva, Maurizio Zucchetti, Francesca Valente, Penelope Filacchione, Marco Ancora, Martina Menghi, Giusy Sciacca, Simona Rubeis, Angelo Vulpiani, Giampietro Ravagnan, Alessandro Garrisi, Valeria Moroni, Milena Pasqui, Piero Galasso.

Sezione sociale, del volontariato e della salute: Fiorella Tosoni, Anna Patrizia Jesi, Sandra Frateiacci, Maria Pia Sozio, Gloriana Bracale, Mariangela Pierro, Luciano Trauzzola, Ileana Melis, Sonja Caputo, Mons. Renzo Giuliano, Michela Dominicis, Lidia Gattini, Fabio Olivieri, Aurora Bertuccelli, Martina Carbone, Antonio Augusto Niccoli, Paolo Diego L'Angiocola, Associazione RomAltruista, Gabriella Ancora, Nicola Barone, Pina Gatto, Giusy Sasso, Raffaella Grisafi, Liliana Ripiccini, Livio La Mattina, Gabriella Frasca, Ubaldo Righetti, Alessandro Carella, Angela Furlan, Antonio Russo, Flavia Greco, Valentino Martiri, Italo Lapenna, Luca di Garbo e Marco Scialdone.