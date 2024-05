Enerpolicy, arriva la nuova conferenza Fire

La conferenza Fire 'Certificati bianchi, titoli di efficienza energetica a portata di mano' confluisce da quest’anno nella conferenza Enerpolicy, politiche di supporto per l’efficienza energetica. Il 19 giugno a Roma, presso il Best Western Plus Hotel, Via Principe Amedeo 5/B, quindi, non si parlerà solo di Tee, ma anche di Transizione 5.0 e di altri temi di interesse per l’industria, come gli energivori e l’evoluzione delle politiche comunitarie e nazionali. Non mancherà un focus su quanto fanno gli altri Paesi, come emerso nell’ambito del progetto Ensmov Plus di cui Fire è partner, per fornire stimoli e indirizzi per le politiche del futuro.

Si tratta di un’iniziativa mirata a discutere sullo stato delle politiche di settore e sulle possibili evoluzioni delle stesse, fornire indirizzi su dove orientare investimenti e sforzi, supportare utility, Esco, energy manager, imprese ed enti, professionisti di settore nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica tramite l’accesso agli incentivi, nonché un momento di raccolta delle esigenze e delle proposte degli stakeholder. La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione del form di registrazione.