Engineering e ContentWise insieme per nuova soluzione contenuti Raiplay

Engineering, leader nei processi di trasformazione digitale per aziende e Pubblica Amministrazione, e ContentWise, leader nelle soluzioni di esperienza digitale basate su intelligenza artificiale, hanno realizzato una soluzione per il suggerimento di contenuti basata sulla storia di navigazione degli utenti RaiPlay, la piattaforma di streaming di RAI, per offrire contenuti ancora più personalizzati.

Il progetto ha previsto l'integrazione nell'ecosistema di RAI di un avanzato motore di raccomandazione basato sull’AI, che permette di adattare i contenuti suggeriti alle preferenze individuali degli utenti, migliorandone il coinvolgimento, l’interazione e la soddisfazione. La soluzione, che è stata recentemente resa disponibile agli utenti di RaiPlay, migliora il modo in cui gli utenti scoprono e interagiscono con i contenuti streaming e la loro consapevolezza del vasto catalogo della RAI, che include contenuti storici di Teche e nuove produzioni di serie, film, intrattenimento e documentari.

Le principali innovazioni della piattaforma includono: . Contenuti su misura per ogni utente, suggeriti in tempo reale grazie all’AI; - Nuovi metadati generati automaticamente attraverso un modulo basato sull’AI Generativa, che facilita la scoperta di contenuti pertinenti; - Analisi avanzate per misurare l’impatto della personalizzazione in base al tempo di visione e all'engagement degli utenti, finalizzate ad offrire un servizio sempre migliore; - Implementazione di un approccio "algotoriale", che combina raccomandazioni proposte dagli algoritmi dell’AI con contenuti curati editorialmente.

Guido Porro, Executive Vice President di Engineering, ha dichiarato: "Oggi l'intelligenza artificiale ha creato una svolta significativa nel settore dell'intrattenimento perché sta ridefinendo la realizzazione e la distribuzione dei contenuti, plasmando nuove opportunità e sfide per i professionisti dei media. La collaborazione con ContentWise è un esempio della sinergia virtuosa che perseguiamo con i nostri partner tecnologici, per proporre sempre la soluzione ideale alle esigenze dei nostri stakeholder. La nostra expertise nella trasformazione digitale ha fornito un supporto indispensabile per affrontare con successo questo progetto trasformativo, consentendo di sfruttare appieno il potenziale dell'AI e garantendo un’integrazione senza soluzione di continuità.”

"Questa collaborazione rappresenta un grande passo avanti nell’offrire esperienze su misura per gli utenti di RaiPlay," ha aggiunto Alessandro Vacca, Chief Operating Officer di ContentWise. "integrando intelligentemente algoritmi e strumenti avanzati di controllo editoriale e creativo, siamo in grado di elevare la personalizzazione a nuovi livelli di efficacia e di migliorare notevolmente l’esperienza di streaming degli utenti Raiplay."

“Con questo nuovo servizio di raccomandazione – ha aggiunto Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Digital – ci auguriamo di venire sempre più incontro alle specifiche esigenze di fruizione dei nostri utenti, migliorando la fase di esplorazione, presentazione e fruizione del nostro prezioso catalogo on demand, mirando a soddisfare i gusti di tutti i segmenti della platea digitale, offrendo loro proposte personalizzate in linea con le loro esigenze di consumo, senza mai dimenticare la nostra mission di Servizio Pubblico, garantendo quindi l’universalità, l’eterogeneità e l’accuratezza dei contenuti suggeriti. Questo è ovviamente possibile grazie all’eterogeneità e alla ricchezza dei contenuti presenti in library: a oggi RaiPlay vanta oltre 6.200 titoli tra film, serie italiane e internazionali, documentari, eventi sportivi, programmi, offerta per i più piccoli e riproposizioni dalle teche Rai, un catalogo che si posiziona come uno tra i più vasti tra quelli dei PSM europei e che a oggi rappresenta uno degli asset più importanti dell’azienda Rai".