Eni Award, Fontecave: “Successo di squadra, collaborazione con aziende strada giusta”

“In futuro, quando ci libereremo di petrolio, carbone e gas, continueremo comunque ad aver bisogno del carbonio. Il carbonio è essenziale per produrre molti composti, come carburanti, farmaci, solventi, polimeri e plastica. Un domani, quando abbandoneremo i combustibili fossili, dovremo trovare altre fonti di carbonio. La mia ricerca si concentra proprio su questo: cercare di utilizzare la CO2, l’anidride carbonica, come fonte di carbonio per generare tutti questi composti, impiegando elettricità a basse emissioni di carbonio. Sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio, perché rappresenta un riconoscimento della qualità del lavoro che abbiamo svolto, non solo io, ma anche tutti i miei studenti, i dottorandi, i ricercatori post-doc e gli ingegneri che lavorano con me. È quindi un successo collettivo. Inoltre, pur essendo uno scienziato che si occupa di ricerca di base e fondamentale, tutti i nostri sforzi si stanno orientando verso applicazioni tecnologiche, industriali e pratiche, anche grazie a collaborazioni con aziende. Questo premio ci conferma che questa è la giusta strategia”. Marc Fontecave del Collège de France vincitore del Premio Eni Award sezione Transizione Energetica a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta al Palazzo del Quirinale.